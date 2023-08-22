Автобусы Коротчаево - Уренгой поедут по новому расписанию

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Автобусы, курсирующие между Коротчаево и Уренгоем, поедут по новому расписанию. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, ранее транспорт отправлялся из Коротчаево 08.30 и 19.15, а теперь, согласно новому графику, автобус будет уезжать в 9.10 и 18.15.

- Расписание скорректировано по просьбам жителей для удобной стыковки с расписанием поездов, прибывающих на станцию Коротчаево, - прокомментировали в ведомстве.

Более подробно ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте департамента.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что были внесены изменения в расписание автобусов, курсирующих по маршруту Лабытнанги - Харп.