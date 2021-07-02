Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Внесены изменения в расписание автобусов, курсирующих по маршруту Лабытнанги - Харп. Напоминаем, что новый транспорт появился в городе недавно. Это три новых автобуса «Газель-СИТИ» отличаются повышенной безопасностью и комфортом, каждый вмещает по 22 человека.

- Мы постарались учесть все пожелания, которые были озвучены в ходе моих встреч с трудовыми коллективами либо в присланных обращениях, в том числе в социальных сетях, - сообщила глава города Марина Трескова.

Например, расписание дополнено рейсами в вечернее время, также скорректирован утренний график. Кроме того, изменена схема движения автобусов по городу: в маршрут включена остановка по ул. Гагарина, возле магазина «Пятерочка», а далее - по Первомайской к вокзалу.