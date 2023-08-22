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НовостиОбщество22 августа 2023 3:02

В Надыме установили памятник ветеранам боевых действий

Памятник ветеранам боевых действий установили в Надыме
Марина Прохорова
Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме установили памятник, посвященный ветеранам боевых действий и участникам локальных конфликтов. Он находится в новом Сквере памяти и славы, который обустроили в этом году у мемориала «Вечный огонь», рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Кроме того, вместе с монументом там появились мемориальные таблички с названиями конфликтов.

- Сегодня и во все времена надымчане с уважением и благодарностью относятся к защитникам Отечества, чтят память каждого, кто с честью и достоинством выполнял и выполняет свой долг перед страной, - сказал Дмитрий Жаромских.

Отметим, что памятник - результат проекта «Уютный Ямал». Идею о его установке выдвинули надымские ветераны боевых действий.