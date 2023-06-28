В Надыме благоустраивают сквер Памяти и славы

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме начали благоустраивать сквер Памяти и славы у мемориала «Вечный огонь». Как отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, это важное место в городе - место памяти воинов Великой Отечественной войны. Также здесь проходят мероприятия с участием ветеранов, поэтому приведение в порядок данного пространства - дань уважения.

Рабочие уже демонтировали старое покрытие и приступили к установке бордюрного камня. Затем они проложат пешеходной дорожки, установят скамейки, урны и облагородят прилегающую территорию - уберут сорняки и старые ограждения.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Ведутся в городе и другие работы. Так, на улице Зверева строится прогулочная аллея. Сейчас там устанавливают бордюрный камень, укладывают тротуарную плитку на пешеходных дорожках и готовят почву для газонов.

Облагораживается территория и в районе дома №5 на улице Ямальская. Полностью выполнены демонтажные работы, проложен кабель и установлены опоры освещения.