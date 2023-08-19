В Салехарде праздник Яблочного Спаса перенесли в ЦКиС «Геолог»

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Разбушевавшийся ветер и накрапывающий дождь вынудили власти Салехарда перенести праздник Яблочного Спаса из городского сада в ЦКиС «Геолог».

«Уважаемые земляки, праздник «переедет» из городского сада в помещение ЦКиС «Геолог». Дыхательные практики, детские игры, вкусности из яблочек, театрализованное представление «Жужи», звездные телепробы, ну и, главное, проекты благоустройства на 2024 год - все-все будет! Дождь к грибам - мы его переждем в классной теплой компании», - говорится в официальном телеграм-канале городской администрации.

Напоминаем, что всего на суд жителей представят пять проектов: медиапарк, мототрек, детская площадка возле мечети, сквер медиков и парковка вблизи территории дома №56 по улице Зои Космодемьянской.