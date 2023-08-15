Фото: администрация Салехарда

Жителей Салехарда приглашают обсудить проекты по благоустройству на 2024 год в рамках проекта «Уютный Ямал». Авторы расскажут о своих инициативах и о том, как они могут повлиять на жизнь горожан, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Один из проектов - медиапарк. Журналисты городских СМИ предлагают благоустроить территории у редакции медиацентра «Салехард».

Второй - мототрек, который позволит мотоциклистам оттачивать свои умения и снизит напряженность на городских дорогах.

Третий - детская площадка, на которой дети смогут поиграть и провести время, пока родители находятся в мечети.

Четвертый - сквер медиков, обустройство которого предполагается на улице Броднева. И последний - парковка вблизи территории дома №56 по улице Зои Космодемьянской.

Помимо презентации проектов будет много других интересностей - мероприятие совпало с Яблочным Спасом. Так, ложкари научат всех желающих исполнять мелодию на деревянных ложках, будут звучать народные песни в современном обрамлении и, конечно, всех угостят яблоками.

Место встречи: городской сад. Дата проведения: 19 августа в 12.00.