На подъезде к паромной переправе между Салехардом и Лабытнанги делают новые тротуары

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На подъезде к паромной переправе между Салехардом и Лабытнанги обустраивают новые тротуары. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Тротуар длиной почти 200 метров и 2 метра в ширину позволит пассажирам безопасно пройти от парковки до КПП. Для его устройства использовали 227 тонн щебня и 57 тонн асфальта, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, для большей безопасности людей вдоль тротуара установят барьерные ограждения, которые отделят его от проезжей части.

Также в этом году новые тротуары появятся вдоль дороги Салехард - Лабытнанги - 730 метров. А еще там установят три теплые остановки с отапливаемым автопавильоном - около гостиницы «Сибирь» и лыжной базы Салехарда.