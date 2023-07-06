На региональных трассах Ямала появятся новые тротуары

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На региональных трассах Ямала оборудуют новые тротуары. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, вдоль дороги Салехард - Лабытнанги появятся тротуара с перильным ограждением протяженностью 730 метров. Также там появятся три теплые остановки остановки с теплым автопавильоном - около гостиницы «Сибирь» и лыжной базы Салехарда.

На дороге Лабытнанги-Харп дорожники обустраивают тротуар протяженностью 886 метров и шириной 3 метра. Он появится у переулка Васильковый.

Также тротуар появится на участке Пуровск - Коротчаево протяженностью 14 километров. Рабочие нанесут дорожную разметку и установят больше двух тысяч метров барьерного ограждения.