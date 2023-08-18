Спортсмен из Приуралья завоевал бронзу в ультрамарафоне «Русская тропа»

Фото: Иван Сакал, соцсети

Житель Приуральского района Гаврил Климов завоевал бронзовую медаль, проявив себя в ультрамарафоне «Русская тропа». Как сообщил глава муниципалитета Иван Сакал, спортсмен преодолел 109 километров, из которых полтора - подъем вверх.

- Гаврил участвовал в категории «РТ100» и занял третье место в общем зачете. Его время составило 14 часов 28 минут и 17 секунд, - отметил управленец.

Ультрамарафон «Русская тропа» прошел в городе Гаврилов Посад Ивановской области 12 и 13 августа.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что ямальскому пловцу Сергею Голунову присвоили звание «Мастер спорта России».