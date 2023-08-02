Ямальскому пловцу присвоили звание «Мастер спорта России»

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Ямальскому пловцу Сергею Голунову присвоено звание «Мастер спорта России». Как сообщили в профильном департаменте региона, соответствующий приказ подписал Министр спорта России Олег Матыцин (№ 111-нг от 5 июля 2023 года).

Норматив «Мастера спорта России» Сергей выполнил в ноябре 2022 года на Чемпионате России по плаванию в Казани.

Сергей занимается плаванием с семи лет. За это время неоднократно становился победителем и призером первенств округа.

Сейчас атлет тренируется в ноярьской спортшколе олимпийского резерва «Альтис» под руководством Александра Козлова. И, разумеется, он находится в основном составе ямальской сборной.