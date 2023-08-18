Фото: администрация Салехарда

Жителям Салехарда показали проект медиапарка, который обустроят в 2024 году у здания городской медиагруппы. Как рассказали в администрации муниципалитета, предполагается создать тематическую зону досуга и отдыха с профессиональными атрибутами, в том числе и раритетными: камеры, кассеты, микрофоны и штативы.

А еще в парке будут оригинальные фотозоны, возможно, с аудиоисторией городских СМИ, что позволит привлечь туристов и заложить новые традиции, музыкальные скамейки, газетные тропинки и цветники-телевизоры.

Фото: администрация Салехарда

- Было бы здоров собраться в таком антураже с друзьями, коллегами, единомышленниками, вспомнить первые репортажи, обсудить планы, сделать такие встречи традицией, - говорит автор проекта, журналист, писатель Юрий Морозов.

Отметим, что медиапарк - это один из пяти проектов «Уютного Ямала», который уже завтра представят широкой общественности в городско саду. Также в списке - детская площадка у мечети, сквер медиков, парковка для полицейских и трасса для мотокросса.