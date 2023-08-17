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НовостиОбщество17 августа 2023 10:29

Автопарк Ноябрьска пополнится пятнадцатью желтыми автобусами

В Ноябрьск приедут 15 новых желтых автобусов
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Автопарк Ноябрьска пополнится пятнадцатью желтыми автобусами, которые сейчас изготавливаются на заводе «Волгабас» во Владимире. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Все автобусы оборудуют системой климат-контроля, видеонаблюдением, датчиком учета пассажиропотка и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, салон будет адаптирован для маломобильных граждан.

Для пассажиров предусмотрены медиапанели, на которых станут транслировать план маршрута и показывать полезный контент.

А работать транспорт будет на компримированном газе, то есть метане.

Напоминаем, что дизайн для транспортной сети Ноябрьска разработала студи Артемия Лебедева.