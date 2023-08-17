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Автопарк Ноябрьска пополнится пятнадцатью желтыми автобусами, которые сейчас изготавливаются на заводе «Волгабас» во Владимире. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Все автобусы оборудуют системой климат-контроля, видеонаблюдением, датчиком учета пассажиропотка и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, салон будет адаптирован для маломобильных граждан.

Для пассажиров предусмотрены медиапанели, на которых станут транслировать план маршрута и показывать полезный контент.

А работать транспорт будет на компримированном газе, то есть метане.

Напоминаем, что дизайн для транспортной сети Ноябрьска разработала студи Артемия Лебедева.