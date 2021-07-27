Фото: www.artlebedev.ru

Знаменитая студия Артемия Лебедева разработала дизайн для транспортной сети Ноябрьска.

- У нояброской сети есть своя инфраструктура, включающая остановки, терминалы бесконтактной оплаты и билеты разных типов - в общем, много особенностей. Теперь у нее появился еще и узнаваемый логотип, - говорится на официальном сайте студии.

В основу знака легла буква Н - Ноябрьск, выполненная в стилистике транспортной схемы и символизирующая движение. А желтый фон поддерживает городскую традицию покраски автобусов именно в этот цвет.

Фото: www.artlebedev.ru

В итоге созданный логотип разместится на автобусах, остановках и транспортных документах.

- Со стильным логотипом ноябрьские автобусы выглядят современно и становятся заметны уже издалека, а их появление вызывает еще большую радость у пассажиров, - отметил дизайнер.