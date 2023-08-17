В Салехарде открытие нового здания центра соцобслуживания «Доверие» перенесли на 2024 год

Фото: департамент социальной защиты населения ЯНАО

В Салехарде перенесли дату открытия нового центра соцобслуживания «Доверие». Как рассказали в пресс-службе регионального департамента защиты населения, учреждение заработает в начале 2024 года, а не в конце 2023-го, как было запланировано ранее.

Одновременно центр сможет оказывать помощь ста обратившимся. Это семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, взрослые и детям с особенностями здоровья, пожилые люди и матери с детьми.

В «Доверии» будут работать изостудия, хореографический, тренажерный и спортивный залы, воздушно-кислородная барокамера для людей с ОВЗ, актовый зал, конференц-зал и не только.

Также учреждение оснастят необходимым оборудованием; для эрготерапии, физиооборудование, вертикализаторы и прочее.

Занимается строительством производственная фирмы «ВИС», которая работает на Ямале уже 12 лет. Среди сданных объектов - речной вокзал в Салехарде, железнодорожный вокзал, Дворец бракосочетания и Дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое, набережная в Тарко-Сале, Окружной центр по борьбе со СПИДом в Ноябрьске, спортивные, жилые комплексы и многое другое.