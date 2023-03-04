В Салехарде строят новые здания правительства округа и центра для несовершеннолетних «Доверие

Фото: фирма «ВИС»

На Ямал с рабочим визитом приехали представители производственной фирмы «ВИС», которая строит на территории региона ряд социальных объектов. В Салехарде это центр для несовершеннолетних «Доверие», новый жилой комплекс на берегу реки Шайтанка и административное здание для органов власти, а в Тарко-Сале - набережная Саргина.

Гости провели выездные совещания на стройплощадках. Они осмотрели ход работ и убедились, что все идет по графику.

- Задачи стоят масштабные, производственные потребности у всех объектов разные, - рассказала генеральный директор головной компании строительного дивизиона Группы «ВИС» Анастасия Целовальникова. - На всех площадках мы ввели единую систему управления строительством. Это позволяет перейти на оперативное еженедельное и ежесуточное планирование и эффективно контролировать качество и график выполнения работ.

Так, здание социально-реабилитационного центра «Доверие» готово на 75%. Рабочие выполняют чистовую отделку, укладывают плитку в холлах и мокрых помещениях. А в новом правительственном здании уже монтируют инженерные сети и выполняют внутреннюю отделку.

Напоминаем, что группа «ВИС» работает на Ямале уже 12 лет. Среди сданных объектов - речной вокзал в Салехарде, железнодорожный вокзал, Дворец бракосочетания и Дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое, набережная в Тарко-Сале, Окружной центр по борьбе со СПИДом в Ноябрьске, спортивные и жилые комплексы и многое другое.