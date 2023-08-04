В Ноябрьске откроется магазин полезных сладостей

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске появится магазин-мастерская «Полезные сладости». Как рассказали в городской администрации, идея принадлежит Веронике Шестаковой, очень хорошо знакомой многим горожанам как мастер по изготовлению красивых и вкусных букетов.

В магазине будут продавать эксклюзивные изделия из шоколада и необычные подарки с традиционным северным колоритом. А еще там планируется проводить мастер-классы для юных ноябрян, чтобы дети привыкали к полезным сладостям - сухофруктам и орешкам.

Начинала свой бизнес ноябрянка в качестве самозанятой и быстро получила признание коллег и клиентов.

В прошлом году Вероника стала победительницей Всероссийской премии «Бизнес-Успех», а в этом - решила расширить свое дело, тем более, что спрос на сладкую и полезную продукцию растет.

Осуществить планы помог грант от администрации Ноябрьска: поддержку в размере полумиллиона рублей Вероника получила в качестве начинающего предпринимателя.

Северянка станет руководить сразу тремя цехами: по работе с шоколадом, по изготовлению конфет из сухофруктов и орехов и по созданию букетов и подарочных боксов. Помогать ей будут четыре наемных сотрудника.