На очистных сооружениях в Лабытнанги проложили трубопровод

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Лабытнанги продолжают возводить очистные сооружения. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, недавно рабочие завершили прокладку трубопровода, которые соединил городскую канализацию с двумя биореакторами, оборудованными инновационными фильтрами.

- Система обеззараживает и очищает воду даже от самых мелких фракций, поэтому в реку она поступает максимально чистой, - отметили в ведомстве.

Сейчас в здании четырехэтажного административно-бытового корпуса идут установка окон, монтаж кровли и стяжка полов.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Также строители приступили к установке оборудования в двух цистернах-усреднителях на тысячу кубометров. Их оснастят мешалкой и нагревательным элементом для поддержания постоянной температуры в +14 градусов.

Кипят работы и внутри биореакторов на пять тысяч кубических метров - их обрабатывают полимерным покрытием. Еще эту сложную технологию называют футеровкой.