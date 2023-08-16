В Салехарде приведут в порядок междворовые проезды на улице Подшибякина

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В Салехарде приведут в порядок междворовые проезды в районе домов №37, №39, №41 и №41а, №43 и №45 по улице Подшибякина. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Подрядная организация приступит к работам уже в августе - выровняют плиты и проведут отсыпку щебнем. Поручил коллегам не дожидаться запланированных сроков и на этой неделе убрать ямы - пройтись грейдером, - сказал градоначальник.

В следующе сезоне планируется благоустроить двор у дома №41. В прошлом году его жильцы провели собрание, определили перечень работ и подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», но к тому времени список объектов был уже сформирован.

Напоминаем, что 19 августа в Салехарде пройдет обсуждение проектов по благоустройству на 2024 год в рамках проекта «Уютный Ямал». Авторы расскажут о своих инициативах и о том, как они могут повлиять на жизнь горожан.