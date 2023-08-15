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НовостиОбщество15 августа 2023 12:35

В школах и колледжах Ямала введут уроки по управлению беспилотниками

На Ямале школьников и студентов научат управлять беспилотниками
Марина Прохорова
Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В школах и колледжах Ямала введут уроки по управлению беспилотниками. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне глава округа Дмитрий Артюхов побывал в Надымском хуторском казачьем обществе, где проводят курсы начальной военной подготовки и первой медицинской помощи. Организовал его работу атаман Дмитрий Репин на средства гранта губернатора.

Также в центре проводят занятия для детей и взрослых по управлению беспилотниками. Дмитрий Артюхов отметил важность этой работы и поручил развивать данное направление совместно с образованием - в новом учебном году в школах и колледжах Ямала будут внедрены курсы по пилотированию дронами.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое запустили бесплатные курсы по управлению беспилотниками.