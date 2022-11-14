Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое запустили бесплатные курсы по управлению беспилотниками. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов.

- Курсы очень интересные. Они будут полезны спасателям, полицейским, поисковикам и допризывной молодежи. У нас есть примеры, где помощь дронов жизненно необходима - это поиск пропавших людей в тундре. А еще в Новом Уренгое уже второй год идет поиск несанкционированных свалок в черте городе и тундре. Работает, причем, весьма эффективно, - сказал градоначальник.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Занятия будут вести преподаватели Никита Шунаев и Андрей Сердюков. Оба - призеры международного чемпионата, участники которого соревнуются в летающей робототехнике и эксплуатации БАС. Инструкторы научат планировать полетные задания, настраивать технику, оценивать погодные условия, выбирать место и время для полета, а также планировать полет с учетом рельефа местности.

Занятия будут проходить по субботам в школе №3. Записаться можно по телефону: 23-14-82 - Алена Георгиевна.