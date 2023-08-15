Новую школу в салехардском микрорайоне Обдорский могут назвать именем погибшего в Чечне горожанина

Фото: администрация Салехарда

От жителей Салехарда ждут идей, в чью честь назвать новую школу №4 в микрорайоне Обдорский, которая откроет свои двери 1 сентября.

Обсуждение проходит на портале «Живем на Севере» и продлится еще два дня - до 17 августа.

«Под крышей этого здания будут учиться ребята из разных школ и нам важно, чтобы они нашли здесь свой второй дом, чтобы им было интересно познавать новое, а самое главное, чтобы они гордились, что учатся в этой школе. В советское время была хорошая традиция называть школы именами героев Великой Отечественной войны, героев, которые прославились своими трудовыми подвигами. Мы бы хотели восстановить эту традицию и дать нашей школе имя известного человека, - отметила заместитель начальника департамента, начальник управления образования Салехарда Элеонора Окулевич.

Пока самый популярный вариант - Мединский Алексей Александрович. Это выпускник старой школы №4, погибший в Чечне в 2001 году.

«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Алексея Александровича Мединского. Уже много лет мемориал с ним висит на здании старой школы №4. Думаю, ее выпускники поддержат эту идею», - пишет Азирхан М.