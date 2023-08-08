Салехардцы могут предложить название для новой школы в микрорайоне Обдорский и выиграть крутой мерч

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда могут предложить название для новой школы в микрорайоне Обдорский и выиграть крутой мерч. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На портале «Живем на Севере» стартовало обсуждение, в котором можно предлагать свои идеи по наименованию новой школы в микрорайоне Обдорский. Если ваша идея «зайдет» учителям и школьникам, мы подарим вам лимитированную толстовку с гербом и стильным лого, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Предложить свой вариант горожане могут до 17 августа.

Кстати, большинство салехардцев, отметившихся на портале, предлагают назвать школу именем выдающегося человека, при этом не обязательно ямальца. Один из вариантов - Константин Ушинский, русский педагог, писатель и один из основоположников научной педагогики в России.