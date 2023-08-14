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НовостиНедвижимость14 августа 2023 3:35

В Салехарде на берегу реки Полябта появятся беседки и кофе-точки

Беседки и кофе-точки обустроят на берегу реки Полябта в Салехарде
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде продолжат облагораживать берег реки Полябта. Как сообщил глава города Алексей Титовский, в следующем году здесь начнется обустройство прогулочной зоны.

- Берег реки Полябта существенно преображается. Здесь уже работает «Горка-парк», благоустраивается городской пляж, открыта тренировочная база по водной гребле. В следующем году приступим к благоустройству прогулочной зоны, - озвучил градоначальник.

Согласно проекту, возле реки появятся беседки, кофе-точки, пешеходные тропинки, велодорожки и, конечно, дополнительное освещение. Кром того, будет увеличена и приведена в порядок лодочная станция.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что берег реки Полябта расчистят от заброшенных барж.