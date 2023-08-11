Желая помочь другу, ноябрянин перевел мошеннику 20 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, северянин хотел помочь другу, но вместо этого лишился денег.

- Установлено, что заявителю пришло сообщение в мессенджере от его знакомого с просьбой одолжить денег. Не перепроверив полученную информацию, мужчина откликнулся на просьбу и перевел 19 500 рублей, - рассказали в ведомстве.

Спустя время ноябрянин узнал, что аккаунт знакомого был взломан, и переводить денег он не просил.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что мошенники развели четырех ноябрян на полтора миллиона рублей.