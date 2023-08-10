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НовостиПроисшествия10 августа 2023 9:20

Мошенники развели четырех ноябрян на полтора миллиона рублей

Ноябряне отдали мошенникам полтора миллиона рублей
Марина Прохорова
Мошенники развели четырех ноябрян на полтора миллиона рублей

Мошенники развели четырех ноябрян на полтора миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

Сразу четверо ноябрян стали жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, всех северян обманули по одной и тоже схеме.

- Установлено, что заявителям позвонили неизвестные, представившиеся работниками банков и правоохранительных органов, и сообщили, что от их имени сделаны заявки на получение кредитов. Далее аферисты убедили ноябрян оформить реальные кредиты, установить приложение и перевести деньги на «безопасные счета», - прокомментировали в ведомстве.

В результате горожане потеряли 465, 905, 50 и 27 тысяч рублей соответственно. А общая сумма ущерба превысила 1 миллион 445 тысяч рублей.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».