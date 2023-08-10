Мошенники развели четырех ноябрян на полтора миллиона рублей Фото: Вера Зенина

Сразу четверо ноябрян стали жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, всех северян обманули по одной и тоже схеме.

- Установлено, что заявителям позвонили неизвестные, представившиеся работниками банков и правоохранительных органов, и сообщили, что от их имени сделаны заявки на получение кредитов. Далее аферисты убедили ноябрян оформить реальные кредиты, установить приложение и перевести деньги на «безопасные счета», - прокомментировали в ведомстве.

В результате горожане потеряли 465, 905, 50 и 27 тысяч рублей соответственно. А общая сумма ущерба превысила 1 миллион 445 тысяч рублей.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».