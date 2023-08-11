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На фасаде многоэтажки в Новом Уренгое появился мурал с изображением пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Воплотил идею в жизнь художники из Свердловской области. Рисунок, размер которого около 40 метров, он нанес на стену дома №13 в микрорайоне Северная коммунальная зона.

- Этот дом выбран неслучайно. Он расположен возле части третьего пожарно-спасательного отряда. Кроме того, с проезжей части мурал будет хорошо виден и водителям, и жителям нашего города, а сама картина вызывает чувство гордости за свою работу, - отмечает заместитель начальника отряда Анатолий Бегас.

Напоминаем, что до конца лета ямальские города украсят 24 мурала. Преобразят фасады домов участники фестиваля уличного дизайна YAM(ural)AL.