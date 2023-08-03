Фото: правительство ЯНАО

До конца лета ямальские города украсят еще 24 мурала. Преобразят фасады домов участники фестиваля уличного дизайна YAM(ural)AL, они будут трудиться в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Надыме и Тарко-Сале.

В каждом из восьми городов решено нарисовать по три уникальных мурала с эксклюзивным дизайном. На данный момент художники уже приступили к созданию уличных полотен, их темы - «Родина моя - Россия», «Ямал» и «Семья».

Так, художники Вячеслав Козилов и Андрей Катаев нарисуют два мурала в Лабытнанги и один в Харпе.

- В мурале для поселка, название которого переводится с ненецкого как северное сияние, мы решили совместить это красивейшее природное явление и перспективы создания горнолыжного комплекса «Рай-Из». На фасаде дома будет изображен сноубордист, спускающийся со склона, на фоне северного сияния. В Лабытнанги нарисуем большой десантный корабль «Ямал» и мурал с оптической иллюзией, - рассказал Вячеслав Козилов.

А в Тарко-Сале яркие рисунки уже появились. Художники-муралисты создали собирательный образ пуровской молодежи: активной, жизнерадостной, с горящими глазами и улыбкой.