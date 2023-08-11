Паромы межу Салехардом и Лабытнанги будут ходить чаще

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В ямальском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили об изменении расписания движения паромов между Салехардом и Лабытнанги - в вечернее время они будут ходить чаще.

«В расписание движения паромов на переправе между городами Салехард и Лабытнанги внесены изменения. Во временной промежуток с 20.00 до 22.00 часов увеличили частоту движения паромных составов. Отправления каждые 15 минут», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте департамента.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что с 26 июля 2023 года на переправе Салехард - Лабытнанги ввели два дополнительных парома.