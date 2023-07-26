На переправе Салехард — Лабытнанги с 26 июля 2023 года ввели два дополнительных парома

С августа поменяется частота движения паромов в ЯНАО. Фото: Виктория Гаврик

С 26 июля 2023 года на переправе Салехард – Лабытнанги будут использовать шесть судов для перевозки граждан. Кроме того, поменялась частота движения паромов – с августа они начнут ходить чаще. Новое расписание движения судов опубликовал департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого округа.

Отметим, до этого паромы осуществляли 13 рейсов, а с 26 июля их количество увеличено до 15. Суда будут перевозить северян через Обь.

Напомним, авиакомпания «Ямал» запускает дополнительные рейсы из Сочи в Салехард. Первый полет самолета состоялся 25 июля 2023 года.