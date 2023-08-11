Пожары в Надымском районе тушат 200 человек и несколько самолетов

Фото: МЧС России по ЯНАО

Авиация МЧС продолжает тушить лесные пожары в Надымском района, где на сегодняшний день действуют самые крупные очаги. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для борьбы с огнем используются вертолетная техника, патрульный самолет и самолет-амфибия Бе-200. За прошедший день, 10 августа, последний совершил сброс 126 тонн воды.

Также в тушении задействованы более 200 человек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС - 32 сотрудника, пожарный десант из Тюмени, Иркутска и Архангельска.

Совместными усилиями техники и людей удалось локализовать два пожара площадью 1 100 гектаров и потушить три на площади 69 гектаров.