Фото: МЧС России по ЯНАО

Самолет-амфибия Бе-200 прибыл на Ямал для тушения лесных пожаров. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, воздушное судно прилетело из Красноярска и будет использоваться в Надымском районе.

- Это воздушное судно станет серьезным подспорьем в тушении пожаров на Ямале, - отметили в ведомстве.

Вчера самолет выполнил облет территории и произвел разведку водоисточников, а сегодня он приступит непосредственно к тушению.

Напоминаем, что 6 августа площадь пожаров в Надымском районе составила 1 435 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в лесах Надымского района введен режим ЧС из-за пожаров.