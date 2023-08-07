В салехардском приюте для животных проживало в три раза больше собак и кошек, чем положено

Фото: прокуратура ЯНАО

После резонансной проверки прокуратурой тазовского приюта для животных очередь дошла и до салехардского. Сотрудники ведомства нагрянули в учреждение совместно со специалистами службы ветеринарии и обнаружили множество нарушений.

- Установлено, что более полугода в городском приюте содержалось в 3,3 раза больше животных, чем допускает его вместимость. При этом мер по расширению приюта властями не предпринимается, - прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, у животных отсутствовало достаточное жизненное пространство и зона выгула, более 70 хвостатых содержались в помещениях, не позволяющих удовлетворить их физиологические потребности, а еще в вольерах часто не было воды и настила для отдыха животных.

Фото: прокуратура ЯНАО

Также в городском приюте содержатся птицы и земноводные, вольеры для которых не оборудованы в принципе. Не работала система вентиляции, а система водоотведения находилась в неисправном состоянии. Кроме того, помещения требовали ремонта, включая кровлю и двери.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации представление об устранении нарушений, но оно так и осталось не исполненным. Тогда гособвинитель обратился с иском в суд, который был удовлетворен.

Теперь городские власти обязаны привести приют для животных в соответствие с требованиями закона.