После резонансной прокурорской проверки в Тазовском расширят приют для бездомных животных

Фото: Виктор Югай, соцсети

После резонансной прокурорской проверки, выявившей множество нарушений, в Тазовском расширят приют для бездомных животных. Решение об этом принял глава муниципалитета Виктор Югай по итогам оперативного совещания.

- Установим дополнительные 48 вольеров для постоянного содержания животных, еще десять пойдут на оборудование карантинной зоны. По периметру приюта оборудуем специальную систему, исключающую подкопы и перепрыгивание собак через ограждения, - прокомментировал управленец.

Также власти обсудили и другие вопросы, связанные с животными. В итоге было решено усилить контроль за пресечением самовыгула домашних собак. Каждый выявленный случай будет иметь административные последствия.

Кроме того, будет усилена работу по чипированию хозяйских псов и отлова бездомных.

- После модернизации приюта предлагаю активным тазовчанам вместе проинспектировать условия содержания животных, - обратился к жителям Виктор Югай.