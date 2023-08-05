В лесах Надымского района введен режим ЧС из-за пожаров Фото: Вера Зенина

В лесах Надымского района введен режим ЧС из-за пожаров. Как сообщили в администрации муниципалитета, решение об этом было принято на заседании профильной комиссии, прошедшей под председательством главы Дмитрия Жаромских.

Сейчас на территории района зарегистрировано семь природных пожаров. В тушении шести из них задействовано 58 человек личного состава Ямалспаса. Также работают вертолеты, принято решение о привлечении дополнительных сил.

При этом в мэрии четко отметили, что угрозы населению и производственным объектам нет.

- Вы знаете, друзья, что на Ямале и в Надымском районе действует запрет на посещение лесов в связи с пожароопасной обстановкой. Эта мера необходима для того, чтобы сберечь природные богатства региона, обеспечить безопасность жителей. Земляки, будьте внимательны и осторожны, - обратился к жителям района Дмитрий Жаромских.