Тазовская прокуратура обнаружила множество нарушений в местном приюте для животных

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Тазовского района обнаружила множество нарушений в местном приюте для животных. Как рассказали в пресс-службе ведомства, учреждение сильно переполнено: в оборудованных животных помещениях содержится в 4,5 раза больше собак и в 5 раз больше кошек.

Кроме того, животные бесконтрольное перемещаются по территории и, в случае надобности, могут спокойно перемахнуть через забор и отправиться бродить по поселку.

Фото: прокуратура ЯНАО

- В результате допущенных нарушений со стороны органов власти и благотворительного фонда помощи бездомным животным «Хочу домой», только в первом полугодии в населенных пунктах района от собак пострадали 29 граждан, из которых 16 - несовершеннолетние, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи со всем вышеперечисленным прокурор внес главе района и генеральному директору фонда представления об устранении нарушений. Ситуация находится на контроле ведомства.