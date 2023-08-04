«Готовы оказать всестороннее содействие»: власти Салехарда прокомментировали информацию об уголовном деле в сфере госзакупок

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Власти Салехарда прокомментировали информацию о заведении уголовного дело по факту коррупции в сфере госзакупок.

- Во избежание слухов, сплетен и домыслов сообщаем информацию, которой располагаем. Завхоз одной из городских школ допрашивается сотрудниками следственного управления на предмет причастности к мошенничеству совместно с представителем одной из коммерческих структур. В настоящее время ведутся следственные и оперативные мероприятия, никаких обвинений никому не предъявлено, - прокомментировали в мэрии.

Также правоохранители изъяли для изучения документы по контрактам. А руководители городской системы образования готовы оказать им всестороннее содействие.

- Важно отметить, что борьба с любыми проявлениями коррупции - ключевое направление деятельности муниципальной власти Салехарда. Глава города дал поручение провести проверку системы закупок в образовательных учреждениях, - добавили в мэрии.