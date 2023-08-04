В Салехарде завхоза одной из городских школ подозревают в махинациях с госзакупками на круглую сумму

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В Салехарде завхоза одной из городских школ подозревают в махинациях с госзакупками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в 2021 году заместитель директора школы по административно-хозяйственной части и руководитель коммерческой организации вступили в преступный сговор. Работник бюджетного учреждения и юрлицо заключили контракт на поставку оборудования по заведомо завышенной стоимости, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом подозреваемые, обманув руководство школы и администрацию, украли свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и то, не были ли фигуранты уголовного дела причастны к другим преступлениям. Ход расследования находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Андрея Егорова.

На данный момент завхоз обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).