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НовостиОбщество4 августа 2023 2:51

В Салехарде возле детской поликлиники установят первую теплую колясочную

У детской поликлиники в Салехарде появится теплая колясочная
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский

Фото: Алексей Титовский

В Салехарде возле детской поликлиники установят первую теплую колясочную. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- В качестве пилотного проекта установим у детской поликлиники первую теплую колясочную - закрытый отапливаемый павильон. С такой инициативой выступили участники Ямальской школы кадрового резерва. Уверен, салехардским мамам новшество придется по душе, - отметил управленец.

Кроме того, скоро у медучреждения появится новая парковка. Подрядчик уже приступил к работам - подготовке площадки. Благоустройство идет в соответствии с графиком.

Приводят в порядок и саму поликлинику. В начале июня там завершился первый этап капремонта. Специалисты смонтировали новый пожарный водовод, обустроили чердак для установки вентиляционного оборудования, полностью обновили кровлю, а на прилегающей территории заменили наружные инженерные сети.