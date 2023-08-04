Фото: Алексей Титовский

В Салехарде возле детской поликлиники установят первую теплую колясочную. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- В качестве пилотного проекта установим у детской поликлиники первую теплую колясочную - закрытый отапливаемый павильон. С такой инициативой выступили участники Ямальской школы кадрового резерва. Уверен, салехардским мамам новшество придется по душе, - отметил управленец.

Кроме того, скоро у медучреждения появится новая парковка. Подрядчик уже приступил к работам - подготовке площадки. Благоустройство идет в соответствии с графиком.

Приводят в порядок и саму поликлинику. В начале июня там завершился первый этап капремонта. Специалисты смонтировали новый пожарный водовод, обустроили чердак для установки вентиляционного оборудования, полностью обновили кровлю, а на прилегающей территории заменили наружные инженерные сети.