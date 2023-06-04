Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде завершился первый этап капремонта детской поликлиники. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Специалисты смонтировали новый пожарный водовод, обустроили чердак для установки вентиляционного оборудования, полностью обновили кровля, а на прилегающей территории заменили наружные инженерные сети.

Теперь, после окончания работ, в первой части здания вновь идет прием детей.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Во второй части поликлиники начался демонтаж старой отделки и внутренних коммуникаций. Ее ждет полная замена дверей, окон и отопительной системы.

- В больнице не только обновляют отделку и инженерные коммуникации. Дополнительно строители укрепили основание здания и обеспечили отвод воды для защиты грунта. Фасады, кроме утепления, украсят региональным орнаментом, и получится современный эстетический облик, - сообщил работник дирекции капитального строительства и инвестиций Ямала Алексей Киштанов.

Полностью завершить работы планируется до конца 2023 года.