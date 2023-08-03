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На Ямале оборудовали новую скважину для наблюдения за состоянием вечной мерзлоты. Ее пробурили сотрудники Научного центра изучения Арктики в районе метеостанции Полуй Приуральского района. Она, как и предыдущая, будет включена в государственную наблюдательную сеть, создаваемую под эгидой Росгидромета, для мониторинга состояния многолетней мерзлоты в России.

- Технология мониторинга заключается в проведении долговременных наблюдений за температурой многолетней мерзлоты в термометрической скважине глубиной не менее 25 метров и динамикой таяния, - сказал ведущий научный сотрудник сектора геотехники Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий.

При бурении скважины специалисты впервые использовали малогабаритную установку и максимально сохранили поверхностный почвенный слой. Такая глубина скважины обоснована тем, что именно там прекращается влияние атмосферного воздействия на кровлю мерзлоты.

В ближайшее время в скважине установят специальное оборудование, предназначенное для автоматической передачи температурных данных на сервер Росгидромета.