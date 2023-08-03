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НовостиНаука3 августа 2023 10:40

На Ямале оборудовали новую скважину для наблюдения за состоянием вечной мерзлоты

На Ямале продолжают наблюдать за вечной мерзлотой
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале оборудовали новую скважину для наблюдения за состоянием вечной мерзлоты. Ее пробурили сотрудники Научного центра изучения Арктики в районе метеостанции Полуй Приуральского района. Она, как и предыдущая, будет включена в государственную наблюдательную сеть, создаваемую под эгидой Росгидромета, для мониторинга состояния многолетней мерзлоты в России.

- Технология мониторинга заключается в проведении долговременных наблюдений за температурой многолетней мерзлоты в термометрической скважине глубиной не менее 25 метров и динамикой таяния, - сказал ведущий научный сотрудник сектора геотехники Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий.

При бурении скважины специалисты впервые использовали малогабаритную установку и максимально сохранили поверхностный почвенный слой. Такая глубина скважины обоснована тем, что именно там прекращается влияние атмосферного воздействия на кровлю мерзлоты.

В ближайшее время в скважине установят специальное оборудование, предназначенное для автоматической передачи температурных данных на сервер Росгидромета.