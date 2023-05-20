В Салехарде открыли первый пункт мониторинга за состоянием вечной мерзлоты

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде открыли первый пункт мониторинга за состоянием мерзлоты. Специально для этого на Ямал приехал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Первая термометрическая скважина станет частью системы государственного фонового мониторинга за многолетней мерзлотой, которая развернется в стране до конца 2025 года. Ее глубина составляет 25 метров, внутри - 32 датчика, информация с которых поступает на сервер Росгидромета.

- Место открытия первого пункта выбрано не случайно - именно здесь, в Салехарде, на территории одной из старейших российских метеорологических станций, действующей с конца 19 века, мы начнем создание системы мониторинга мерзлоты. Учитывая, что криолитозона занимает 65% территории нашей страны, ее изучение становится национальной задачей, - заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

В 2023 году будут обустроены еще 20 пунктов мониторинга в восьми субъектах РФ, их оснастят необходимым оборудованием.