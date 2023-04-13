Воинский барельеф и теплые скамейки: в Харпе благоустроят площадь Мира

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Харпе благоустроят площадь Мира. По словам главы города Марины Тресковой, работы предстоят масштабные, а поскольку территорию большая, ее разделят на зоны.

Согласно плану, перед ДК сохранится свободное пространство, там будут проводить различные мероприятия, зимой обустроят ледовый городок. А геометрию пешеходной аллеи разбавят уютными «карманами» с теплыми скамейками.

Самую важную часть площади Мира посвятят героям Великой Отечественной войны. В память о них решено установить барельефы с изображением воинов разных родов войск.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Новый памятник будет установлен в честь героев Великой Отечественной войны. Территориально он будет находиться вблизи улицы Гагарина, чтобы отдалить памятное место от веселых гуляний, отметила Марина Трескова.

Кстати, совместно с реконструкция площади будет вестись ремонт всех инженерных сетей. Сейчас идет этап согласования работ.