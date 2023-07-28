В столице Ямала ускорился мобильный интернет.

В Салехарде и Лабытнаги улучшили качество связи, разогнав мобильный интернет в сети LTE на 45%. Работы по установке нового телеком-оборудования провели специалисты МТС.

Телеком-оператор расширил сеть «четвертого поколения» в 4-м микрорайоне, а также восточной части Лабытнанги на улицах Обская и Зеленая горка. В столице Ямала – Салехарде – новое качество связи стало доступно для жителей микрорайона «Изумрудный». Площадь покрытия охватывает детские сады, магазины, банки и другие общественно-полезные места.

После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления и пользоваться современными сервисами.

По словам директора филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергея Найденкова, активное расширение цифровой инфраструктуры в Салехарде и Лабытнанги продолжается. Он отметил, что именно эти города являются стратегически важными в ЯНАО, это не только центр деловой активности, но и главные транспортные узлы на пути к отдаленным месторождениям Заполярья.

Отметим, что ранее сеть LTE была расширена в микрорайоне «Советский» и западной промзоне Нового Уренгоя, а также в центре Ноябрьска и местах массового отдыха города Муравленко.