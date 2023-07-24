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НовостиОбщество24 июля 2023 11:22

С 25 июля из Сочи запустят еще один рейс в Салехард

Стоимость билетов стартует от 12 тысяч рублей
Серафима Краснова
Стоимость билетов стартует от 12 тысяч рублей.

Стоимость билетов стартует от 12 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

В понедельник, 24 июля 2023 года, стало известно, что аэропорт Салехарда в очередной раз обновил сезонное расписание. В нем отражено, что авиакомпания «Ямал» с 25 июля 2023 года запускает дополнительные рейсы из Салехарда в Сочи.

Стоимость билетов стартует от 12 тысяч рублей, время в пути займет 5 часов. Лайнер отправится с популярного российского курорта в 03:45 по местному времени.

Ранее мы писали, что авиакомпания «Ямал» увеличила число рейсов из Салехарда в Тюмень и обратно на майские праздники.