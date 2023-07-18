В Губкинском водитель «Лады» на скорости сбил детей на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Губкинские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего накануне на улице Нефтяников. В жуткой аварии пострадали два ребёнка.

Водитель автомобиля «Лада» сбил малолетних пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель обгонял авто и находясь на встречке, наехал на 13-летнего и 6-летнего пешехода, а потом еще и на автомобиль «Опель».

В результате ДТП дети доставлены на скорой в Губкинскую городскую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тазовском районе грузовик врезался в легковушку: погибли три человека.