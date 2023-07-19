На Ямале количество природных пожаров увеличилось до 6

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На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 6 природных пожаров на площади 38,5 Га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. За последние сутки потушили 8 пожаров на площади 143,4 Га.

Очаги возгораний находятся в Пуровском, Надымском, Красноселькупском и Шурышкарском районе.

О возникновении лесного пожара необходимо сообщить по телефону Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8 (34922) 5-28-27. Или «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Напомним, что пожароопасный сезон действует на Ямале до 1 октября.