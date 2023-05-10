Пожароопасный сезон на Ямале продлится с 10 мая по 1 октября Фото: Вера Зенина

На Ямале начался пожароопасный сезон. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, за ситуацией в лесах будет следить авиация, наземные группы, видеокамеры дальнего действия системы «Лесохранитель» и спутники системы дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».

- Авиационное патрулирование лесов - один из наиболее эффективнейших способов обнаружения природных пожаров. Благодаря летчикам-наблюдателям на Ямале обнаруживается до 70% возгораний, - рассказал начальник управления лесного хозяйства Олег Вакуленко.

Кроме того, в экспериментальном порядке продолжится применение беспилотников. В прошлом году с их помощью было обнаружено 7 из 330 природных пожаров.

Бороться с лесными пожарами в текущем году будут 596 человек. В помощь им предоставят 127 единиц техники, а также более 1 500 единиц оборудования и инвентаря.

Напоминаем, что пожароопасный сезон действует на Ямале до 1 октября. В случае обнаружения огня северянам необходимо обратиться на прямую линию лесной охраны: 8 800-100-94-00. Также информация принимается по телефону ведомства в Салехарде: 8 (34922) 5-28-27.