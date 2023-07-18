В Лабытнанги водитель осужден за пьяное вождение Фото: Татьяна Коркина

В Лабытнанги водитель осужден за пьяное вождение. Об этом сообщила окружная Госавтоинспекция.

- Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Суд признал его виновным - говорится в сообщении.

Случилось это в феврале 2023 года, когда нетрезвый мужчина решил прокатится на авто по улицам города. При этом ранее за аналогичные действия он уже был оштрафован. Суд назначил ему наказание в виде 440 часов обязательных работ и лишил его водительских прав на срок 2 года 6 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что сразу две аварии произошли на 719 км трассы «Сургут-Салехард».