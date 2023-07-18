Сразу две аварии произошли на 719 км трассы «Сургут-Салехард»

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

Одна из аварий произошла на примыкающей автодороге в районе 719 км трассы «Сургут-Салехард». Водитель автомобиля «Маз» не справился с управлением, съехал с дороги и его авто перевернулось. В результате ДТП, водитель «Маз» госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Еще одна авария произошла на 719 км автодороги «Сургут-Салехард», водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и также съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП, водитель госпитализирован.

В результате ДТП 2 пешехода госпитализированы. С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2 797 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 143 получили травмы, в их числе 20 детей.