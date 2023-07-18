В Ноябрьске мужчина подозревается в убийстве знакомого Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске мужчина подозревается в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело. Выяснилось, что 17 июля 2023 года в вечернее время во дворе жилого дома, мужчина поссорился со своим знакомым и ударил его несколько раз ножом. Теперь

Потерпевший скончался на месте преступления. Во время розыска подозреваемого задержали и решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения. Расследование продолжается, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Ямал» писали о том, что житель Ямала отправился в колонию за покушение на убийство.