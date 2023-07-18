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НовостиПроисшествия18 июля 2023 10:22

В Ноябрьске мужчина подозревается в убийстве знакомого

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Ноябрьске мужчина подозревается в убийстве знакомого

В Ноябрьске мужчина подозревается в убийстве знакомого

Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске мужчина подозревается в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело. Выяснилось, что 17 июля 2023 года в вечернее время во дворе жилого дома, мужчина поссорился со своим знакомым и ударил его несколько раз ножом. Теперь

Потерпевший скончался на месте преступления. Во время розыска подозреваемого задержали и решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения. Расследование продолжается, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Ямал» писали о том, что житель Ямала отправился в колонию за покушение на убийство.